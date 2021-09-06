В Адмиралтейском районе не смогли разъехаться две легковушки

В Адмиралтейском районе не смогли разъехаться две легковушки
На пересечении Загородного проспекта и Введенского канала не разъехались две легковушки. Фото: vk.com/spb_today

В Адмиралтейском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух лекговушек.

Дорожный инцидент случился в понедельник, 6 сентября, на перекрестке Загородного и Введенского. Проезжую часть не смогли поделить водители легковых автомобилей «Лада» и «Шкода».

«На пересечении Загородного проспекта и Введенского канала не разъехались Лада и Шкода», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в понедельник, 6 сентября, в Петербурге образовались довольно серьезные пробки. Заторы связаны с дорожными ограничениями, дорожно-транспортными происшествиями, а также потому, что горожане едут на работу.

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