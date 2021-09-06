В Петербурге горожане мучаются в 7-балльных пробках

В Петербурге горожане мучаются в 7-балльных пробках
В Петербурге семибалльные пробки. Фото: "Яндекс пробки"

Утром, в понедельник, 6 сентября, в Петербурге образовались довольно серьезные пробки. Заторы связаны с дорожными ограничениями, дорожно-транспортными происшествиями, а также потому, что горожане едут на работу.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 09:00, пробки оцениваются в 7 баллов. После обеда ситуация станет лучше. Пробки будут уже четырехбалльными.

«Красные» участки замечены на проспекте Обуховской обороны, на Дальневосточном проспекте, на Московском проспекте, на ЗСД, на КАД, на Бассейной улице, на Кубинском улице, на Садовой улице, на улице Академика Лебедева, на Арсенальной набережной, на Воскресенской набережной, на Октябрьской набережной, на Новочеркасском проспекте, на проспекте Шаумяна, на Заневском проспекте, на Якорной улице, на Индустриальном проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Петербурге потеплеет и неделя начнется с +16°.

«Яндекс.Пробки» автомобильные пробки новости СПб


 

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