Неделя начнется с +16°: в Петербурге потеплеет

В понедельник, 6 сентября, Петербургу пообещали «свет в конце холодного туннеля». В городе станет теплее. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Леус объяснил, что на погоду Северной столицы повлияет атмосферный теплый фронт, который идет с запада. Однако небо в городе на Неве затянет облаками еще больше, чем раньше. При этом, в некоторых районах прольются дожди.

Градусники петербуржцев днем покажут +14…+16°, а в Ленинградской области +12…+17°.

Горожан обдаст западным ветром. Его скорость будет достигать 3-8 метров в секунду. Также атмосферное давление будет падать и составит 763 мм рт. ст., что уже выше нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что петербуржцам рассказали, когда начнется бабье лето.