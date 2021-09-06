Ленобласть на восьмом месте рейтинга регионов по индексу рынка труда

Региону удалось улучшить свой результат, если сравнивать с 2019 годом.

Эксперты составили рейтинг российских регионов по индексу рынка труда. В топ-10 попали Санкт-Петербургу и Ленинградская область. Об этом сообщает online47.

Проанализировав уровень оплаты труда, занятости, условий, а также емкости рынка труда в субъектах России, специалисты составили рейтинг. По итогам 2020 года Санкт-Петербург занял второе место, а Ленинградская область – восьмое. В обоих регионах довольно низкий уровень безработицы и достойные зарплаты.

Что касается регионов с плохими показателями, то в конце списка оказались Чеченская Республика, Тыва и Республика Ингушетия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что зарплату более одного млн рублей получают 17 тыс. жителей России. На Москву так приходится 60% специалистов с доходами миллион или выше в месяц. В Москве доля таких работников 0,36%, в Северной столице — уже лишь 0,1%.