Компания Wizz Air запускает рейсы из Петербурга в Венгрию

Летать в Венгрию можно будет трижды в неделю. Фото: pixabay.com

Летать в Венгрию можно будет трижды в неделю. Фото: pixabay.com

Самолеты будут летать три раза в неделю.

Бюджетная авиакомпания Wizz Air объявила о возобновлении полетов из Санкт-Петербурга в Венгрию. Первый самолет отправится в путь сегодня, 6 сентября, в шесть часов вечера. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Рейсы будут осуществляться трижды в неделю – в понедельник, среду и пятницу. Также авиакомпания хочет возобновить перелеты в Лондон и Софию. Ожидается, что билеты можно будет купить в ближайшее время.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург возобновил авиасообщение с Прагой. Долететь из Северной столицы в Прагу можно двумя авиакомпаниями. Smartwings отмечает, что пока рейсы будут осуществляться два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям. Что касается «России», то самолеты будут летать по субботам и средам.