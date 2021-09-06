Компания Wizz Air запускает рейсы из Петербурга в Венгрию

Компания Wizz Air запускает рейсы из Петербурга в Венгрию
Летать в Венгрию можно будет трижды в неделю. Фото: pixabay.com

Самолеты будут летать три раза в неделю.

Бюджетная авиакомпания Wizz Air объявила о возобновлении полетов из Санкт-Петербурга в Венгрию. Первый самолет отправится в путь сегодня, 6 сентября, в шесть часов вечера. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Рейсы будут осуществляться трижды в неделю – в понедельник, среду и пятницу. Также авиакомпания хочет возобновить перелеты в Лондон и Софию. Ожидается, что билеты можно будет купить в ближайшее время.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург возобновил авиасообщение с Прагой. Долететь из Северной столицы в Прагу можно двумя авиакомпаниями. Smartwings отмечает, что пока рейсы будут осуществляться два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям. Что касается «России», то самолеты будут летать по субботам и средам.

венгрия Компания новости СПб рейс


 

Новости партнеров
За август грибники нашли 21 труп под Петербургом
За август грибники нашли 21 труп под Петербургом
Главные манипуляторы среди знаков зодиака
Главные манипуляторы среди знаков зодиака
В Петербурге на треть выросла преступность среди иностранных граждан
В Петербурге на треть выросла преступность среди иностранных граждан
На Королева под колеса такси Uber попала 13-летняя школьница
На Королева под колеса такси Uber попала 13-летняя школьница
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Компания Wizz Air запускает рейсы из Петербурга в Венгрию
В Сланцах женщина порезала подростка, вмешавшегося в разговор
Беглов и Лавров обсудили сотрудничество Петербурга с другими странами
Перед судом предстанет коллега погибшего сотрудника «Диво Острова»
В Адмиралтейском районе не смогли разъехаться две легковушки
Ленобласть на восьмом месте рейтинга регионов по индексу рынка труда
Петербуржец поджег Московский районный суд, а не администрацию (ФОТО)
Эксперт рассказал, когда наладится ситуация с «бордовыми» пробками в Петербурге