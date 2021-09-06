Маткапитал вырастет до полумиллиона рублей. На что можно потратить деньги в этом году

В следующем году размер материнского капитала превысит полмиллиона рублей. Ожидается, что выплаты будут индексироваться каждый год.

Об увеличении размера материнского капитала в 2022-м году заявил глава Минтруда Антон Котяков. Он уточнил, что выплата вырастет за счет индексации. За самого первого ребенка со следующего года начнут выплачивать 503 тысячи рублей, а за второго – 665 тысяч. Министр также уточнил, что если родители ранее получали деньги на первенца, то доплата на второго составит 161 772 рубля.

Отметим, что ранее за первого ребенка государство выплачивало 483 800 рублей.

Материнский капитал ввели в 2007-м году, чтобы повысить рождаемость в стране. Раньше его можно было получить только на второго и третьего ребенка, но с прошлого года выплаты начали давать и за первого, в том числе усыновленного ребенка.

Потратить его разрешают только в определенных случаях, которые предусматриваются законом. Раньше за счет сертификата на капитал можно было расширить жилую площадь или оплатить образование ребенка. С годами этот список расширился.

Деньги можно направить на медицинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение, оздоровительных отдых, на покупку транспорта, строительство дачи или садового домика. На средства также можно купить земельный участок для ведения садоводства.

В законе также сказано, что средства можно направить на формирование накопительной части пенсии.

Малообеспеченные семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, с 2018-го года могут получать ежемесячные выплаты за счет материнского капитала. Эти выплаты прекратят, когда ребенку исполнится три года.

Кстати, сертификат на выплату могут получить и отцы. Речь идет о мужчинах, которые усыновили второго или третьего ребенка после 1 января 2007-го года, а также те, кто усыновил первого ребенка после 1 января 2020-го года.

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