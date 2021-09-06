Новые пособия для одиноких родителей и беременных женщин: как получить

Новые пособия для одиноких родителей и беременных женщин: как получить
Беременные женщины начали получать пособия. Фото: pixabay

Пенсионный фонд разработал регламенты назначения пособий на детей. Речь идет о выплатах для одиноких родителей, а также для беременных женщин с невысоким доходом.

Новые пособия ввели 1 июля этого года. Первый вид предназначается для родителей или законных представителей, которые воспитывают ребенка в одиночку. Средний размер такого пособия составляет 5,6 тыс рублей.

Второй вид пособий предназначается для беременных женщин с низкими доходами. На выплату могут претендовать женщины, которые встали на учет в период до 12 недель если среднедушевой доход в семье менее прожиточного минимума на человека. Размер такого пособия будет составлять половину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе – около 6,3 тыс. рублей.

Административные регламенты нужны для того, чтобы оперативного оказывать услуги по выплате пособий. Заявление на пособие можно подать через портал госуслуг. Его также можно заполнить в территориальных отделениях Пенсионного фонда.

ПФР сам запрашивает документы о заявителе у других ведомств. Заявитель может предоставить документы или их копии сам. Это – свидетельство о рождении ребенка, смерти члена семьи, свидетельств о заключении или расторжении брака, сведения об опекуне, лишении или восстановлении родительских прав. Кроме того, потребуется предоставить данные о суммах аналогичных выплат, алиментов, а также документы, которые подтвердят статус безработного за период, за который рассчитывают среднедушевой доход семьи. Нужно также предъявить информацию о наличии в семье транспорта и другие сведения.

Зачем предоставлять столько документов? Это нужно для комплексной оценки нуждаемости. Отмечается, что выплату могут получить семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, у которых в собственности есть недвижимость, машина, гаражи и другое имущество. Оно не должно быть излишним.

Ожидается, что пособия будут назначаться десятидневный срок после подачи заявления.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Госдуме предложили выплачивать пособия для овдовевших пенсионеров. Размер такой выплаты может составить половину от пенсии умершего супруга.

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