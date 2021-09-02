В Госдуме предложили выплачивать пособие для овдовевших пенсионеров

В Госдуме предложили выплачивать пособие для овдовевших пенсионеров
Такая мера может стать хорошей мерой поддержки для пенсионеров. Фото: https://pixabay.com

В Госдуме предложили выплачивать пособие для овдовевших пенсионеров. Оно должно составить половину пенсии умершего мужа или жены.

Там же, в Госдуме отметили, что на одинокого пенсионера, который похоронил супруга, накладывается не только тяжелая моральная нагрузка, но и все бытовые вопросы — при ощутимом снижении денежных возможностей. Об этом сообщает RT.

Такая мера может стать хорошей мерой поддержки для пенсионеров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области сотрудники полиции задержали подозреваемую в квартирной краже. Инцидент произошел 30 августа. В полицию обратилась 30-летняя жительница поселка Сиверский и рассказала о том, что неизвестный путём свободного доступа проник в дом 8 по улице Молодежная и с ящика комнатного столика похитил 78 тысяч рублей, принадлежащих ее 71-летней матери.

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