ДТП спровоцировало трамвайную пробку на Большом Сампсониевском

В понедельник, 6 сентября, в Выборгском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого образовалась трамвайная пробка.

Дорожный инцидент случился на Большом Сампсониевском проспекте.

По словам очевидцев, автомобиль марки Hyundai Solaris попытался на повороте проскочить вперед трамвая дороге, но в итоге застрял. Авария мешает проезду общественному транспорту.

«Коллапс на перекрёстке Смолячкова и Б. Сампсониевского, там водитель Соляриса не пропустил трамвай. Он и не знал, что надо пропускать», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Информации о пострадавших не поступало.

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