ДТП спровоцировало трамвайную пробку на Большом Сампсониевском

ДТП спровоцировало трамвайную пробку на Большом Сампсониевском
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В понедельник, 6 сентября, в Выборгском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого образовалась трамвайная пробка.

Дорожный инцидент случился на Большом Сампсониевском проспекте.

По словам очевидцев, автомобиль марки Hyundai Solaris попытался на повороте проскочить вперед трамвая дороге, но в итоге застрял. Авария мешает проезду общественному транспорту.

«Коллапс на перекрёстке Смолячкова и Б. Сампсониевского, там водитель Соляриса не пропустил трамвай. Он и не знал, что надо пропускать», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что смертельное ДТП произошло в Волосовском районе Ленобласти. На 86 километре автодороги «Нарва» произошла авария.

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