В Петербурге тестируют новую вакцину от ковида на добровольцах

Первый пациент после укола чувствует себя хорошо.

В Санкт-Петербурге стартовало тестировали новейшей вакцины от коронавируса, разработкой которого занимается «Биокад». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Известно, что началась первая фаза испытаний. Укол уже получил один пациент, который не заметил никаких побочных явлений. Доброволец чувствует себя хорошо. Напоминаем, что в Петербурге создают вакцину BCD-250 на основе рекомбинантного аденоассоциированного вектора (rAAV). В России пока что нет аналогов этому препарату.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург занял третье место по суточному приросту COVID-19. Некоторое время город занимал вторую строчку и вот наконец опустился на третью.