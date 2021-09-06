В Петербурге тестируют новую вакцину от ковида на добровольцах

В Петербурге тестируют новую вакцину от ковида на добровольцах
Вакцинации иностранных граждан в ТЦ "Платформа. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Первый пациент после укола чувствует себя хорошо.

В Санкт-Петербурге стартовало тестировали новейшей вакцины от коронавируса, разработкой которого занимается «Биокад». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Известно, что началась первая фаза испытаний. Укол уже получил один пациент, который не заметил никаких побочных явлений. Доброволец чувствует себя хорошо. Напоминаем, что в Петербурге создают вакцину BCD-250 на основе рекомбинантного аденоассоциированного вектора (rAAV). В России пока что нет аналогов этому препарату.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург занял третье место по суточному приросту COVID-19. Некоторое время город занимал вторую строчку и вот наконец опустился на третью.

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