Петербург занял третье место по суточному приросту COVID-19

Петербург занял третье место по суточному приросту COVID-19
5-й павильон выставочного центра "Ленэкспо", перепрофилированный под временный коронавирусный госпиталь. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Некоторое время город занимал вторую строчку и вот наконец опустился на третью.

Санкт-Петербург за прошедшие сутки опустился на третье место в России по суточному приросту COVID-19. Об этом сообщает 6 сентября оперативный штаб.

Известно, что на первом месте Москва – там заболели 1463 человек. На втором месте оказалась Московская область – 891 пациент. Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург, где за прошедшие сутки заразились 690 человек. Всего в России более 17,5 тысяч заболевших за сутки, вчера было больше – 18,6 тысяч.

Что касается умерших, то в России зафиксировали 790 летальных исходов, из которых 40 приходится на Северную столицу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что коронавирус добрался до 221 млн человек в мире. По данным SCMP на понедельник, 6 сентября, на всей планете от COVID-19 умерло 4 млн 583 тыс. 330 человек.

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