Коронавирус добрался до 221 млн человек в мире

В мире почти 223 миллиона человек заразились коронавирусной инфекцией. Фото: pixabay.com

В мире почти 223 миллиона человек заразились коронавирусной инфекцией. Фото: pixabay.com

По всему миру продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 221 млн 636 тыс. 948 человек.

По данным SCMP на понедельник, 6 сентября, на всей планете от COVID-19 умерло 4 млн 583 тыс. 330 человек.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирус подхватили 40 млн 805 тыс. 259 человек, на втором месте Индия — 33 млн 27 тыс. 621, затем идет Бразилия 20 млн 890 тыс. 779 человек.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 7 млн 30 тыс. 455 человека, умер 187 тыс. 990 пациентов.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые предупредили об опасном последствии коронавируса.