Новость о смертельной аварии с участием сына чиновника из Ленобласти оказалась фейком

Новость о смертельной аварии с участием сына чиновника из Ленобласти оказалась фейком
Авария на самом деле была в Украине. Фото: Pixabay

В Сети появилась информация и гибели семейной пары в ДТП Ленинградской области.

В воскресенье, 5 сентября в группе «Гудок [Новости дня]» в соцсети «ВКонтакте» был опубликован пост, в котором говорилось, что пара ждала ребенка.

В соцсетях в случившемся обвинили сына регионального чиновника. Погибшие ехали в женскую консультацию чтобы увидеть первые снимки ребенка, но якобы сын чиновника, устроивший ДТП, скрылся с места происшествия, оставив умирать женщину.

По информации «ЛЕНТВ24«, выяснилось, что это фейк. Авария на самом деле была в Украине.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в понедельник, 6 сентября, в Выборгском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого образовалась трамвайная пробка. Дорожный инцидент случился на Большом Сампсониевском проспекте.

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