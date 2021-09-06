В Крыму вынесли приговор за убийство котенка

В Крыму вынесли приговор за убийство котенка
Котенок погиб от удара. Фото: Pixabay.com

Джанкойский районный суд приговорил жителя Крыма к шести месяцам исправительных работ за убийство котенка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Как полагает следствие, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с сожительницей и бросил котенка об стену. При этом рядом находился ребенок и все видел.

В результате котенок погиб.

Жителя Крыма признали виновным в жестоком обращении с животным из хулиганских побуждений, повлекшим его гибель в присутствии малолетнего.

Также из заработной платы мужчины также будут удержаны 5% в доход государства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после резонансной ситуации с намерением усыпить собак, которые охраняли объекты «Водоканала», представители охранного предприятия «РУД-С» заявили, что животных переведут на другую работу.

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