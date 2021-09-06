На Невском напротив ТК Стокманн столкнулись две легковушки

В понедельник, 6 сентября, на Невском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, столкнулись Renault Logan и Audi. В Сети появилось фото с места происшествия. Судя по опубликованным снимками, машины получили незначительные повреждения.

«Напротив ТК Стокманн сошлись в поцелуях Логан и Ауди. Дама грустит над осколками противотуманки…и мятым крылом. у Логана правая бочина потеряла первозданный вид», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

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