На Невском напротив ТК Стокманн столкнулись две легковушки

На Невском напротив ТК Стокманн столкнулись две легковушки
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В понедельник, 6 сентября, на Невском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, столкнулись Renault Logan и Audi. В Сети появилось фото с места происшествия. Судя по опубликованным снимками, машины получили незначительные повреждения.

«Напротив ТК Стокманн сошлись в поцелуях Логан и Ауди. Дама грустит над осколками противотуманки…и мятым крылом. у Логана правая бочина потеряла первозданный вид», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что смертельное ДТП произошло в Волосовском районе Ленобласти. На 86 километре автодороги «Нарва» произошла авария.

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