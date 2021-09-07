Пользователям «Госуслуг» откроют доступ к электронной медкарте

Глава ведомства отметил, что для постоянного наблюдения за состоянием здоровья пациентов, имеющих хронические заболевания, внедрят особые сервисы и технологии. Фото: сайт госуслуг

Глава ведомства отметил, что для постоянного наблюдения за состоянием здоровья пациентов, имеющих хронические заболевания, внедрят особые сервисы и технологии. Фото: сайт госуслуг

В скором времени пользователям сайта «Госуслуг» станет доступна вся электронная медицинская карта. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Так, в ближайшем будущем россияне в «Госуслугах» в личном кабинете должны получить доступ к электронным медицинским данным, рецептам, результатам анализов и медисследований. Об этом сообщают «Ведомости».

Глава ведомства отметил, что для постоянного наблюдения за состоянием здоровья пациентов, имеющих хронические заболевания, внедрят особые сервисы и технологии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мошенники взламывают аккаунты россиян на портале госуслуг, меняют номера телефонов и адреса почты, а затем оформляют кредиты и микрозаймы. Об этом заявил руководитель центра Zecurion Владимир Ульянов. Это настоящая проблема, отмечает он. В скором времени она только усугубится, считает эксперт.