Пользователям «Госуслуг» откроют доступ к электронной медкарте

Пользователям «Госуслуг» откроют доступ к электронной медкарте
Глава ведомства отметил, что для постоянного наблюдения за состоянием здоровья пациентов, имеющих  хронические заболевания, внедрят особые сервисы и технологии. Фото: сайт госуслуг

В скором времени пользователям сайта «Госуслуг» станет доступна вся электронная медицинская карта. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Так, в ближайшем будущем россияне в «Госуслугах» в личном кабинете должны получить доступ к электронным медицинским данным, рецептам, результатам анализов и медисследований. Об этом сообщают «Ведомости».

Глава ведомства отметил, что для постоянного наблюдения за состоянием здоровья пациентов, имеющих хронические заболевания, внедрят особые сервисы и технологии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мошенники взламывают аккаунты россиян на портале госуслуг, меняют номера телефонов и адреса почты, а затем оформляют кредиты и микрозаймы. Об этом заявил руководитель центра Zecurion Владимир Ульянов. Это настоящая проблема, отмечает он. В скором времени она только усугубится, считает эксперт.

госулуги здоровье медицина минцифры Россия


 

Новости партнеров
В Петербурге состоялось прощание с народным артистом РФ Романом Громадским
В Петербурге состоялось прощание с народным артистом РФ Романом Громадским
С 1 сентября россияне смогут зарегистрировать гараж в упрощенном порядке
С 1 сентября россияне смогут зарегистрировать гараж в упрощенном порядке
На Королева под колеса такси Uber попала 13-летняя школьница
На Королева под колеса такси Uber попала 13-летняя школьница
Ученые доказали, что коронавирус зря считали респираторным заболеванием
Ученые доказали, что коронавирус зря считали респираторным заболеванием
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Из пожара на проспекте Славы эвакуировали мужчину
В Приморском районе сгорел микроавтобус
Пользователям «Госуслуг» откроют доступ к электронной медкарте
В ФМБА оценили возможность искусственного создания COVID-19
Доктор Мясников назвал вызывающий рак кишечника продукт
Минздрав обновит список препаратов в схеме лечения COVID-19
Avito заблокирует объявления о продаже «Пушкинских карт»
Россияне тратят на ЖКХ около 11,5 процента зарплаты