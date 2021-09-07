Мужчина умер в машине скорой помощи после квартирного пожара на Славы

Пожар случился в доме на проспекте Славы. Фото: скриншот Google Maps

Пожар случился в доме на проспекте Славы. Фото: скриншот Google Maps

Во Фрунзенском районе Петербурга произошел квартирный пожар. Не обошлось без жертв.

Ранним утром загорелась однокомнатная квартира площадью 32 квадратных метра в доме № 35/1 на проспекте Славы. Горела обстановка на площади 4 «квадратов». Спасатели справились с огнем к 6:30, сообщили в ГУ МЧС РФ по городу.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, из квартиры был эвакуирован и передан бригаде скорой помощи 81-летний мужчина. Он умер в машине скорой помощи.

По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в тушении пожара на проспекте Славы задействовали четыре спецмашины и 20 спасателей.