Маршрутка снесла светофор на перекрестке Дунайского и Бухарестской

На перекрестке Дунайского проспекта и Бухарестской улицы произошло ДТП. Общественный транспорт сбил светофор.
Дорожный инцидент случился сегодня, 7 сентября. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, маршрутка повалила светофор. На кадрах видно, что транспортное средство стоит у поваленного столба.
«Водителя на месте уже нет», — написал автор записи.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг сбил велосипедиста на Гарькавого.