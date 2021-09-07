Маршрутка снесла светофор на перекрестке Дунайского и Бухарестской

ДТП на перекрёстке Дунайского и Бухарестской. Фото: скрин "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

ДТП на перекрёстке Дунайского и Бухарестской. Фото: скрин "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

На перекрестке Дунайского проспекта и Бухарестской улицы произошло ДТП. Общественный транспорт сбил светофор.

Дорожный инцидент случился сегодня, 7 сентября. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, маршрутка повалила светофор. На кадрах видно, что транспортное средство стоит у поваленного столба.

«Водителя на месте уже нет», — написал автор записи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг сбил велосипедиста на Гарькавого.