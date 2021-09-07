В Кировском районе девушка зарезала сожителя

В Кировском районе девушка зарезала сожителя
Мужчина от полученных травм скончался на месте.  Фото: pixabay

Полиция Санкт-Петербурга задержала 23-летнюю девушку, подозреваемую в убийстве.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, через 112 от девушки поступило сообщение, о том, что в подъезде дома 17 по пр. Ветеранов между 2 и 3 этажами лежит мужчина с ножевым ранением.

Выяснилось, женщина после совместной выпивки, находясь на лестничной площадке около своей квартиры, во время ссоры, ножом ударила в грудь 32-летнего сожителя. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сланцах задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ранее поступило сообщение о ножевом ранении в г. Сланцы. Там обнаружили с колото-резаным ранением грудной клетки 44-летнего мужчину и с колото-резаным ранением живота, закрытой черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии 17-летнего подростка.

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