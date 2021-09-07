В России за сутки выявили 17 425 зараженных коронавирусом

В России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 17 425 человек.

Об этом стало известно сегодня, 7 сентября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 7 04 880 случаев коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 795 случаях, за все время пандемии скончались 188 785 пациентов с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 17 243 человека.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что первым компонентом вакцины от коронавируса в стране привились около 46 миллионов человек, из них 39 миллионов человек полностью закончились курс вакцинации.