В России создали прибор, который распознает COVID за 27 минут

В России создали прибор, который распознает COVID за 27 минут
В случае необходимости данный прибор может быть доработан. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали прибор, определяющий COVID-19 за 27 минут. Об этом рассказала начальник Управления трансляционной медицины и инновационных технологий ФМБА Дарья Крючко.

По ее словам, аппарат обладает высокой точность определения наличия болезни. В основе его работы лежит метод изотермической амплификации.

Специалист отметила в беседе с «РИА Новости», что при доработке прибора он сможет определять наличие у человека и других антигенов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 17 425 человек.

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