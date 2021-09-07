В России создали прибор, который распознает COVID за 27 минут

В случае необходимости данный прибор может быть доработан. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

В случае необходимости данный прибор может быть доработан. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали прибор, определяющий COVID-19 за 27 минут. Об этом рассказала начальник Управления трансляционной медицины и инновационных технологий ФМБА Дарья Крючко.

По ее словам, аппарат обладает высокой точность определения наличия болезни. В основе его работы лежит метод изотермической амплификации.

Специалист отметила в беседе с «РИА Новости», что при доработке прибора он сможет определять наличие у человека и других антигенов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 17 425 человек.