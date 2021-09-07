На Приморском водителю, кажется, стало плохо: машина врезалась в дерево

На Приморском водителю, кажется, стало плохо: машина врезалась в дерево
В аварии пострадал мужчина. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Мужчине потребовалась госпитализация.

На Приморском шоссе сегодня, 7 сентября, произошла жесткая авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось недалеко от Зеленогорска. По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем, после чего автомобиль врезался в дерево. Машина получила сильные повреждения, а мужчине потребовалась госпитализация.

Непонятно, в каком состоянии находится травмированный. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что молодой водитель сбил перебегавшего дорогу ребенка на Комендантском. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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