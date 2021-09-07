Прокуратуры признала платный вейкборд на Безымянном озере незаконным

Прокуратуры признала платный вейкборд на Безымянном озере незаконным
У компании не было договора водопользования. Фото: прокуратура Петербурга

В Красносельском районе Петербурга прокуратура проверила законность использования акватории озера Безымянное.

Как сообщает пресс-служба городского ведомства, прокурорская проверка показала, что организация «Северо-Западный детско-юношеский воднолыжный спортивный клуб» оказывает платные услуги по катанию на вейкборде на Безымянном озере. При этом договора водопользования у компании не было.

У компании не было договора водопользования. Фото: прокуратура Петербурга

Надзорный орган внес представление об устранении нарушений в адрес руководства организации. Также материалы проверки направили в городской комитет по природопользованию, чтобы решить вопрос о привлечении руководства к административной ответственности.

Прокуратура поставила устранение нарушений на контроль.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прокуратура направила в суд дело об организации незаконной миграции.

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