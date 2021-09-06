Прокуратура направила в суд дело об организации незаконной миграции

Прокуратура Северной столицы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех участников преступной группы. Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

По версии следствия, злоумышленники в период с мая по декабрь 2019 г. организовали незаконную постановку на регистрационный учет и пребывание на территории России около 60 иностранцев. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.

Так, они предоставляли в региональное управление по вопросам миграции фальшивые документы, на основании которых иностранцам оформляли трудовые патенты и продлевали срок пребывания на территории России. .

Уголовное дело направили для рассмотрения в Смольнинский районный суд.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коллегу погибшего сотрудника «Диво-острова» будут судить за его смерть.