Прокуратура направила в суд дело об организации незаконной миграции

Прокуратура направила в суд дело об организации незаконной миграции
Уголовное дело направили для рассмотрения в Смольнинский районный суд. Фото: pixabay.com

Прокуратура Северной столицы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех участников преступной группы. Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

По версии следствия, злоумышленники в период с мая по декабрь 2019 г. организовали незаконную постановку на регистрационный учет и пребывание на территории России около 60 иностранцев. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.

Так, они предоставляли в региональное управление по вопросам миграции фальшивые документы, на основании которых иностранцам оформляли трудовые патенты и продлевали срок пребывания на территории России. .

Уголовное дело направили для рассмотрения в Смольнинский районный суд.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коллегу погибшего сотрудника «Диво-острова» будут судить за его смерть.

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