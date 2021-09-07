В Петербурге ищут водителя, который посадил малыша за руль

Необычную картину увидели на КАД.

В Санкт-Петербурге разыскивают владельца «Инфинити», за рулем которого заметили малыша. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщили в ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Малыша, который ведет автомобиль по КАДу, заметили накануне вечером. Он сидел на коленях у мужчины, на вид ребенку не больше года. Малыш держал ручками за руль. К счастью, все обошлось, и никто не пострадал. Полицейские уже установили личность автомобилиста, осталось лишь отыскать его.

«Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют, кто непосредственно управлял автомобилем в момент инцидента с целью привлечения его к административной ответственности»,

— добавили в полицейском главке.

Ранее в gazetas.spb.ru сообщалось, что массовое ДТП затруднило проезд по Бухарестской.