Массовое ДТП затруднило проезд по Бухарестской

ДТП на Бухарестской улице. Фото: скрин "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

ДТП на Бухарестской улице. Фото: скрин "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

Массовое ДТП произошло на Бухарестской улице. Движение на участке оказалось затруднено.

Дорожный инцидент случился сегодня, 7 сентября. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, Mercedes врезался в ехавший вперед Renault Kangoo, тот отлетел в Hyundai Solaris, а последний — в «Газель». У Renault вылетели все стекла, у Mercedes помялся капот.

Участники аварии встали в одной полосе. О пострадавших в ДТП сведений не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что маршрутка снесла светофор на перекрестке Дунайского и Бухарестской.