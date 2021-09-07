В среду в Ленобласти ожидаются дожди и до +18 градусов

В среду в Ленобласти ожидаются дожди и до +18 градусов
В Ленобласти ожидаются дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В среду, 8 сентября, жителей Ленобласти ожидает преимущественно облачная погода, не обойдется без осадков.

Предстоящей ночью столбики термометров опустятся до +8…+13 градусов. В дневное время воздух прогреется до +18.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью местами пройдет небольшой дождь, днем осадки ожидаются в большинстве районов. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем местами с порывами до сильного.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели предупредили жителей Северной столицы об ухудшении погодных условий в среду. Ожидаются дожди и сильный ветер.

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