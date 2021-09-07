Спасатели предупредили петербуржцев о ливне с сильным ветром 8 сентября

Спасатели предупредили жителей Северной столицы об ухудшении погодных условий в среду.

Так, 8 сентября, в городе ожидаются дожди и сильный ветер. Местами его порывы будут достигать 17 метро в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Днем ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха ночью составит +12..+14 градусов, днем потеплеет до +16…+18 гр. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Ранее Gazeta.SPb сообщила о том, что ждать заморозков в Петербурге в первой половине сентября не стоит. Температура будет постепенно падать, ночью она дойдет до +6 градусов, но минуса можно пока не ждать.