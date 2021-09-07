В Петербурге в сентябре уменьшится количество электричек

Частичные изменения в график электричек собираются внести в связи с завершением летнего сезона. Фото: GazetaSPB/Николай Овсянников

Частичные изменения в график электричек собираются внести в связи с завершением летнего сезона. Фото: GazetaSPB/Николай Овсянников

Расписание движения пригородных поездов в Петербурге и Ленинградской области поменяется с 17 сентября.

Об этом во вторник, 6 сентября, сообщает пресс-служба АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания». Частичные изменения в график электричек собираются внести в связи с завершением летнего сезона и сокращением пассажиропотока.

С 17 сентября изменится расписание пригородных поездов по Московскому, Северному, Финляндскому, Витебскому и Балтийскому направлениям Октябрьской железной дороги. С подробным графиком можно будет ознакомиться на сайте пассажирской компании, а также на вокзалах и станциях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге запустили первую экологическую электричку. Такие вагоны будут отличаться зеленой полосой, нанесенной на борт одного из них.