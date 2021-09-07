На Королева заметили труп на капоте иномарки

На Королева заметили труп на капоте иномарки
Мужчина упал на капот машины. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Скорее всего, мужчина упал с большой высоты и приземлился на машину.

В Приморском районе сегодня, 7 сентября, обнаружили труп на капоте иномарки. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Инцидент произошел на проспекте Королева у дома 73. Там на «Митсубиси» заметили тело мужчины. По предварительным данным, он упал с большой высоты и приземлился на машину. Получив серьезные травмы, горожанин скончался на месте.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что массовое ДТП затруднило проезд по Бухарестской. Участники аварии встали в одной полосе. О пострадавших в ДТП сведений не поступало.

новости СПб падение приморский район труп


 

Новости партнеров
Доцента Соколова допросят по иску адвоката Почуева к издателю
Доцента Соколова допросят по иску адвоката Почуева к издателю "Фонтанки"
Попытавшихся убежать от 1 сентября петербургских школьниц поймали на границе с Финляндией
Попытавшихся убежать от 1 сентября петербургских школьниц поймали на границе с Финляндией
Петербуржец во время пьяной ссоры нанес своему знакомому более 150 ножевых ранений
Петербуржец во время пьяной ссоры нанес своему знакомому более 150 ножевых ранений
Арбитр, судья FIFA из Петербурга Александр Березкин скончался из-за ДТП
Арбитр, судья FIFA из Петербурга Александр Березкин скончался из-за ДТП
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Посадившего за руль трехлетнего племянника петербуржца привлекли к ...
В Санкт-Петербурге проходит масштабная кампания по информированию избирателей
ЦИК намерен разоблачать «фейкоделов»
Состоялось 268-е заседание Санкт-Петербургской избирательной комиссии
Перминов рассказал об электронных визах для иностранцев в Ленобласти
Появились кадры с места убийства двух девочек в Кузбассе
Ребенок засунул пальцы в эскалатор в петербургском метро и попал в больницу
Мать одной из убитых школьниц в Кузбассе не знала, что ее дочь пропала