На Королева заметили труп на капоте иномарки

Скорее всего, мужчина упал с большой высоты и приземлился на машину.
В Приморском районе сегодня, 7 сентября, обнаружили труп на капоте иномарки. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Инцидент произошел на проспекте Королева у дома 73. Там на «Митсубиси» заметили тело мужчины. По предварительным данным, он упал с большой высоты и приземлился на машину. Получив серьезные травмы, горожанин скончался на месте.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что массовое ДТП затруднило проезд по Бухарестской. Участники аварии встали в одной полосе. О пострадавших в ДТП сведений не поступало.