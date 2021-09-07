На Королева заметили труп на капоте иномарки

Скорее всего, мужчина упал с большой высоты и приземлился на машину.

В Приморском районе сегодня, 7 сентября, обнаружили труп на капоте иномарки. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Инцидент произошел на проспекте Королева у дома 73. Там на «Митсубиси» заметили тело мужчины. По предварительным данным, он упал с большой высоты и приземлился на машину. Получив серьезные травмы, горожанин скончался на месте.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что массовое ДТП затруднило проезд по Бухарестской. Участники аварии встали в одной полосе. О пострадавших в ДТП сведений не поступало.