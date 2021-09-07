ЦИК намерен разоблачать «фейкоделов»

В прошлом году в России выявили более 10 тысяч фейковых сообщений о выборах. В этом году их стало еще больше. Как заявила глава ЦИК Элла Памфилова, комиссия намерена бороться с «фейкоделами».

Об этом Элла Памфилова рассказала в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».

«Другие сообщества тоже должны нам помогать — это наша общая проблема, если мы хотим не допустить роста количества фейков…Надо двигаться наступательно, динамично, оперативно разоблачать «фейкоделов», называя вещи своими именами», — отметила она.

Памфилова подчеркнула, что в борьбе против фейков должны участвовать и эксперты, и неравнодушные люди.

Памфилова также вспомнила самый нелепый фейк о ней самой. По ее словам, несколько лет назад бездомный напал на нее в доме. После этого в Сети начали появляться домыслы о том, что глава ЦИК сама организовала нападение на себя.

«Но у меня, слава богу, нервная система крепкая», — заключила Памфилова.

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