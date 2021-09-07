Посадившего за руль трехлетнего племянника петербуржца привлекли к ответственности

Посадившего за руль трехлетнего племянника петербуржца привлекли к ответственности
Автомобилиста привлекли к ответственности. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Водитель «Инфинити», посадивший за руль малолетнего ребенка установлен и привлечен к ответственности.

Об этом стало известно сегодня, 7 сентября. Взрослого автомобилиста привлекли к административной ответственности.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области, нарушителем оказался 37-летний петербуржец Эдуард. Как выяснилось за руль он посадил 3-летнего племянника.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что малыша, который ведет автомобиль по КАДу, заметили накануне вечером. Он сидел на коленях у мужчины, на вид ребенку не больше года. Малыш держал ручками за руль. К счастью, все обошлось, и никто не пострадал.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти новости СПб


 

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