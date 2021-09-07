Авария с грузовиками заблокировала движение на трассе М-11

Авария с грузовиками заблокировала движение на трассе М-11
Место ДТП. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Ленинградская область"

На скоростной автодороге М-11 «Нева» произошла автомобильная авария с участием двух «Газелей» и большегруза. ДТП на время полностью перекрыло движение по направлению в Петербург.

Информация об этом появилась в VK-сообществе «ДТП и ЧП Ленинградская область». Из-за аварии с тремя участниками на трассе в сторону Петербурга образовалась трехкилометровая пробка.

По данным «Фонтанки», на автодороге столкнулись две «Газели». За ними ехала фура, водитель которой не успел затормозить. Три машины заняли все полосы. Сведения о пострадавших не поступали.

Для преодоления затора организован съезд на 545-й километр трассы М-10 и через развороты на 601-м и 575-м километрах М-11.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двое из легковушки разбились в лобовом ДТП с грузовиком в Ленобласти.

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