Двое из легковушки разбились в лобовом ДТП с грузовиком в Ленобласти

Двое из легковушки разбились в лобовом ДТП с грузовиком в Ленобласти
В результате аварии погибли два человека. Фото: pixabay

В Ломоносовском районе Ленобласти произошло лобовое ДТП с участием легкового автомобиля и большегруза.

Как сообщили в пресс-службе дорожной полиции, автомобильная авария с двумя летальными исходами произошла сегодня в 12:49 на дороге Петергоф — Кейкино. Водитель Hyundai потерял управление, в результате чего иномарка вылетела на встречку, где врезалась в КамАЗ.

В легковушке находились 82-летний водитель и женщина-пассажир. Оба погибли на месте ДТП. Грузовиком управлял 50-летний мужчина, он выжил.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что массовое ДТП затруднило проезд по Бухарестской. По словам очевидцев, Mercedes врезался в ехавший вперед Renault Kangoo, тот отлетел в Hyundai Solaris, а последний — в «Газель».

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