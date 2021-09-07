Водители без прав пытались подкупить инспекторов ДПС в Петербурге

В Невском районе Петербурга сотрудники ГИБДД пресекли две попытки дачи взятки от водителей без прав.

Как сообщает городское управление ГИБДД ГУ МВД, в воскресенье вечером на Советском проспекте дорожная полиция остановила машину «Хендай Солярис». За рулем сидел 24-летний мигрант из Средней Азии. Водительских прав у него не оказалось. Мужчина протянул инспектору ДПС 16 тысяч рублей и попросил закрыть глаза на его вождение без прав. Теперь автомобилиста ждет не только административная ответственность за управление машиной без прав, но и уголовная за дачу взятки.

Второго водителя без прав остановили в понедельник днем на Крупской улице. 27-летний уроженец среднеазиатского государства ехал на машине «ВАЗ». При составлении административного протокола автомобилист попытался передать инспектору 6 тысяч рублей, но факт дачи взятки был пресечен. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Сейчас оба водителя находятся под подпиской о невыезде.

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