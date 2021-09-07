Водители без прав пытались подкупить инспекторов ДПС в Петербурге

Водители без прав пытались подкупить инспекторов ДПС в Петербурге
Попытка дачи взятки пресечена. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Невском районе Петербурга сотрудники ГИБДД пресекли две попытки дачи взятки от водителей без прав.

Как сообщает городское управление ГИБДД ГУ МВД, в воскресенье вечером на Советском проспекте дорожная полиция остановила машину «Хендай Солярис». За рулем сидел 24-летний мигрант из Средней Азии. Водительских прав у него не оказалось. Мужчина протянул инспектору ДПС 16 тысяч рублей и попросил закрыть глаза на его вождение без прав. Теперь автомобилиста ждет не только административная ответственность за управление машиной без прав, но и уголовная за дачу взятки.

Второго водителя без прав остановили в понедельник днем на Крупской улице. 27-летний уроженец среднеазиатского государства ехал на машине «ВАЗ». При составлении административного протокола автомобилист попытался передать инспектору 6 тысяч рублей, но факт дачи взятки был пресечен. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Сейчас оба водителя находятся под подпиской о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что троих иностранцев поймали у финской границы в Ленобласти.

вождение без прав гибдд дача взятки новости СПб


 

Новости партнеров
На Королева под колеса такси Uber попала 13-летняя школьница
На Королева под колеса такси Uber попала 13-летняя школьница
За август грибники нашли 21 труп под Петербургом
За август грибники нашли 21 труп под Петербургом
Попытавшихся убежать от 1 сентября петербургских школьниц поймали на границе с Финляндией
Попытавшихся убежать от 1 сентября петербургских школьниц поймали на границе с Финляндией
В Петербурге пожарные тушили загоревшиеся шпалы
В Петербурге пожарные тушили загоревшиеся шпалы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вестибюль станции метро «Владимирская» капитально отремонтируют
В «Ленэкспо» за сутки вдвое увеличилось количество пациентов
Талибы объявили состав нового правительства Афганистана
Названа основная причина смертности в России
Колесов пока не знает, когда в Петербурге настанет бабье лето
Водители без прав пытались подкупить инспекторов ДПС в Петербурге
В Петербурге клиническое питание в домашних условиях получат 1,5 тысяч человек
Названы самые криминальные районы Санкт-Петербурга в 2021 году