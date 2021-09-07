Троих иностранцев поймали у финской границы в Ленобласти

Троих иностранцев поймали у финской границы в Ленобласти
Иностранцы без документов находились в пограничной зоне. Фото: Пограничное управление ФСБ по СПб и ЛО

В Выборгском районе Ленобласти на границе с Финляндией пограничники поймали трех иностранных граждан. Они без документов находились в пограничной зоне.

Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по региону, иностранцев поймали у российско-финской границы на прошлой неделе, 3 сентября.

Иностранцы без документов находились в пограничной зоне. Фото: Пограничное управление ФСБ по СПб и ЛО

В воскресенье суд привлек зарубежных граждан к административной ответственности за нарушение пограничного режима в пограничной зоне. Каждого оштрафовали на 500 рублей и приговорили к принудительному выдворению за пределы РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на финской границе задержали двух беглянок из Петербурга. Вместе с подругой они поехали в Финляндию на такси. Однако на границе подростки столкнулись с препятствием в виде пограничников. После проверки документов, позвонили родителям беглянок.

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Троих иностранцев поймали у финской границы в Ленобласти
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