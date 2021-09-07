Названа основная причина смертности в России

На первом месте остаются сердечно-сосудистые заболевания.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о главных причинах смертности в стране. На первом месте остаются сердечно-сосудистые заболевания, лидирующие из года в год не только в России, но и мире. Об этом сегодня, 7 сентября, пишет РИА Новости.

Мурашко отметил, что медицина быстро развивается, но сердечно-сосудистые заболевания все еще продолжают уносить человеческие жизни. Он добавил, что за два года в России ввели в эксплуатацию 10 тысяч единиц современного медицинского оборудования, также пациентов стараются обеспечивать необходимыми лекарствами.

Напоминаем, что в Петербурге за последний год смертность превысила рождаемость примерно в 1,6 раза. В городе на Неве на данный момент проживают более 5,384 миллионов человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мурашко заявил, что 92% попавших в больницы с ковидом не привиты.