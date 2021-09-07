Названа основная причина смертности в России

Названа основная причина смертности в России
Михаил Мурашко -министр здравоохранения. Фото: Gazeta.SPb

На первом месте остаются сердечно-сосудистые заболевания.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о главных причинах смертности в стране. На первом месте остаются сердечно-сосудистые заболевания, лидирующие из года в год не только в России, но и мире. Об этом сегодня, 7 сентября, пишет РИА Новости.

Мурашко отметил, что медицина быстро развивается, но сердечно-сосудистые заболевания все еще продолжают уносить человеческие жизни. Он добавил, что за два года в России ввели в эксплуатацию 10 тысяч единиц современного медицинского оборудования, также пациентов стараются обеспечивать необходимыми лекарствами.

Напоминаем, что в Петербурге за последний год смертность превысила рождаемость примерно в 1,6 раза. В городе на Неве на данный момент проживают более 5,384 миллионов человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мурашко заявил, что 92% попавших в больницы с ковидом не привиты.

михаил мурашко сердечно-сосудистые заболевания смертность


 

Новости партнеров
В Петербурге готовят к сносу часть ансамбля Воронцовского дворца
В Петербурге готовят к сносу часть ансамбля Воронцовского дворца
В Петербурге пожарные тушили загоревшиеся шпалы
В Петербурге пожарные тушили загоревшиеся шпалы
Ученые доказали, что коронавирус зря считали респираторным заболеванием
Ученые доказали, что коронавирус зря считали респираторным заболеванием
"Сюрприз" в яичной коробке одного из супермаркетов на Ударном нашли покупатели
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вестибюль станции метро «Владимирская» капитально отремонтируют
В «Ленэкспо» за сутки вдвое увеличилось количество пациентов
Талибы объявили состав нового правительства Афганистана
Названа основная причина смертности в России
Колесов пока не знает, когда в Петербурге настанет бабье лето
Водители без прав пытались подкупить инспекторов ДПС в Петербурге
В Петербурге клиническое питание в домашних условиях получат 1,5 тысяч человек
Названы самые криминальные районы Санкт-Петербурга в 2021 году