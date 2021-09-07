В «Ленэкспо» за сутки вдвое увеличилось количество пациентов

В «Ленэкспо» за сутки вдвое увеличилось количество пациентов
5-й павильон выставочного центра "Ленэкспо", перепрофилированный под временный коронавирусный госпиталь. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

На данный момент в госпитале лечатся 184 человека.

Во временном госпитале «Ленэкспо» на сегодняшний день лечатся от коронавируса 184 человека. Это почти в два раза больше, чем днем ранее. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте администрации Санкт-Петербурга.

6 сентября в госпитале лежали 73 пациента, спустя сутки их количество выросло до 184. Непонятно, что стало причиной такого резкого сказка. Напоминаем, что на амбулаторном лечении в Северной столице находятся 18 тысяч горожан. Еще около трех тысяч сидят на карантине.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мурашко заявил, что 92% попавших в больницы с ковидом не привиты. Мурашко добавил, что вакцинированные пациенты не заболевают коронавирусом и в тяжелой форме и не попадают в реанимации. Как правило, у привитых больных наблюдается легкое течение COVID-19.

госпитализация ленэкспо новости СПб пандемия


 

Новости партнеров
С 1 сентября россияне смогут зарегистрировать гараж в упрощенном порядке
С 1 сентября россияне смогут зарегистрировать гараж в упрощенном порядке
Доцента Соколова допросят по иску адвоката Почуева к издателю
Доцента Соколова допросят по иску адвоката Почуева к издателю "Фонтанки"
"Сюрприз" в яичной коробке одного из супермаркетов на Ударном нашли покупатели
Попытавшихся убежать от 1 сентября петербургских школьниц поймали на границе с Финляндией
Попытавшихся убежать от 1 сентября петербургских школьниц поймали на границе с Финляндией
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Пулково вечером задержали семь рейсов
Вестибюль станции метро «Владимирская» капитально отремонтируют
В «Ленэкспо» за сутки вдвое увеличилось количество пациентов
Талибы объявили состав нового правительства Афганистана
Названа основная причина смертности в России
Колесов пока не знает, когда в Петербурге настанет бабье лето
Водители без прав пытались подкупить инспекторов ДПС в Петербурге
В Петербурге клиническое питание в домашних условиях получат 1,5 тысяч человек