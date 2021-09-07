Предполагаемого насильника и убийцу пенсионерки в Петербурге арестовали

Суд Невского района заключил под стражу мужчину, обвиняемого в изнасиловании и смертельном избиении пожилой петербурженки. Мужчину отправили в СИЗО до 6 октября.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, Александру Осипову вменяют статьи об изнасиловании, соединенном с угрозой убийством (п.б ч.2 ст.131 УК РФ), а также об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ).

Судебный процесс по выбору меры пресечения проходил в закрытом режиме.

Осипов был задержан 6 сентября. В этот же день правоохранители предъявили ему обвинение. Во время допроса он частично признался.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге спустя четыре года задержан подозреваемый в изнасиловании и избиении пенсионерки.

В тот злополучный день, 2 октября 2017-го, пожилая женщина, по версии правоохранителей, проходила мимо преступника, который справлял нужду прямо на улице. Пенсионерка сделала ему замечание, что, по всей видимости, спровоцировало взрыв ярости со стороны маргинала. Он жестоко избил петербурженку и скрылся с места преступления.