Предполагаемого насильника и убийцу пенсионерки в Петербурге арестовали

Предполагаемого насильника и убийцу пенсионерки в Петербурге арестовали
Мужчину отправили в СИЗО до 6 октября. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Суд Невского района заключил под стражу мужчину, обвиняемого в изнасиловании и смертельном избиении пожилой петербурженки. Мужчину отправили в СИЗО до 6 октября.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, Александру Осипову вменяют статьи об изнасиловании, соединенном с угрозой убийством (п.б ч.2 ст.131 УК РФ), а также об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ).

Судебный процесс по выбору меры пресечения проходил в закрытом режиме.

Осипов был задержан 6 сентября. В этот же день правоохранители предъявили ему обвинение. Во время допроса он частично признался.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге спустя четыре года задержан подозреваемый в изнасиловании и избиении пенсионерки.

В тот злополучный день, 2 октября 2017-го, пожилая женщина, по версии правоохранителей, проходила мимо преступника, который справлял нужду прямо на улице. Пенсионерка сделала ему замечание, что, по всей видимости, спровоцировало взрыв ярости со стороны маргинала. Он жестоко избил петербурженку и скрылся с места преступления.

арест изнасилование новости СПб пенсионерка смертельное избиение


 

Новости партнеров
В тылу циклона: в Петербурге в четверг ожидается дождь и +15, как и 64 года назад
В тылу циклона: в Петербурге в четверг ожидается дождь и +15, как и 64 года назад
Главные манипуляторы среди знаков зодиака
Главные манипуляторы среди знаков зодиака
Очередь элитных иномарок выстроилась к частной школе
Очередь элитных иномарок выстроилась к частной школе "Газпрома" в начале учебного года
За август грибники нашли 21 труп под Петербургом
За август грибники нашли 21 труп под Петербургом
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Татьяна Буланова встретилась с избирателями
Предполагаемого насильника и убийцу пенсионерки в Петербурге арестовали
Сборная России назвала стартовый состав на матч с Мальтой
Инфекционист заявил об угрозе микст-инфекций COVID-19 и гриппа
Мурашко: 92% пациентов с ковидом в больницах были не привиты
Ученые рассказали, почему кошки испытывают стресс из-за локдауна
Сергей Лавров c воздушным поцелуем стал героем флешмоба в TikTok
В ВОЗ сообщили о выходе мира на плато по заболеваемости COVID-19