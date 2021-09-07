Росгвардейцы объяснили, почему передали электросамокатчика наряду ГИБДД

Росгвардейцы объяснили, почему передали электросамокатчика наряду ГИБДД
Мужчина рассказал, что его остановили за езду на электросамокате по прозжей части в Кировском районе. Фото: скриншот видео "Признавашки ДТП и ЧП"

В Петербурге электросамокатчик опубликовал в соцсетях видеоролик, на котором пожаловался на росгвардейцев, остановивших его за езду на проезжей части.

Мужчина рассказал в видео, опубликованном в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург», что его остановили за езду на электросамокате по проезжей части в Кировском районе. На месте на него оформили протокол, а после увезли в отдел, поскольку, как утверждает мужчина, заподозрили, что самокат был украден. Петербуржца выпустили из отдела через два часа.

В пресс-службе УВО ВНГ по Петербургу объяснили, что сотрудники Росгвардии остановили мужчину за агрессивное вождение электросамоката. Рано утром 7 сентября к наряду обратились прохожие, которые пожаловались на опасные маневры самокатчика, ехавшего на большой скорости по проезжей части. В ведомстве заявили, что он грубо нарушал правила дорожного движения, в том числе проехал на красный свет.

Росгвардейцы остановили мужчину и вызвали наряд ГИБДД, которому и передали гражданина для выяснения обстоятельств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в центре Санкт-Петербурга пьяные мужчины выбросили электросамокат в воду.

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