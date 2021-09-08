Ночью в Ленобласти сгорел частный дом, возможны пострадавшие

Во Всеволожском районе Ленобласти среди ночи произошел крупный пожар. Возможны пострадавшие.

Возгорание случилось в ночь на среду, 8 сентября, в СНТ Вирки-2. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 3:20. К месту происшествия оперативно прибыли 12 огнеборцев на трех машинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону, огонь охватил в садоводстве частный дом на площади 240 квадратных метров.

Пожар потушили к 4:56. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина умер в машине скорой помощи после квартирного пожара на Славы.