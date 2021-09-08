Петербуржцев в среду, в 9 утра, ждут шестибалльные пробки

В Петербурге с утра заторы на дорогах. Фото: "Яндекс пробки"

В Петербурге с утра заторы на дорогах. Фото: "Яндекс пробки"

Утром, в среду, 8 сентября, в Петербурге собрались пробки. Заторы могут быть из-за дорожных ограничений, ДТП, а также потому, что петербуржцы едут на работу.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 08:15, пробки оцениваются в пять баллов. К 09:00 станет только хуже — заторы будут шестибалльными. К обеду же проблем с проездом будет меньше, обещают четырехбалльные пробки.

«Красные» участки замечены на КАДе, в Кудрово, на Витебском проспекте, на набережной Обводного канала, на Транспортном переулке, на Невском проспекте, на Тульской улице, на Свердловской набережной, на Дворцовой набережной, на проспекте Маршала Блюхера, на Гражданском проспекте, на Светлановском проспекте, на Северном проспекте, на Тихорецком проспекте, на Московском проспекте, на Садовой улице.