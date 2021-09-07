В Ленобласти в среду потеплеет до +19 градусов

В Ленобласти в среду потеплеет до +19 градусов
В большинстве районов пройдут дожди. Фото: Baltphoto/ Владислав Галушко

Синоптики пообещали жителям Ленинградской области потепление до плюс 19 градусов в среду, 7 сентября.

Об этом свидетельствую данные «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Согласно прогнозу, в середине рабочей недели в Ленобласти установится облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдут дожди.

Ветер подует с запада, юго-запада. Он будет умеренным, но местами порывы могут быть сильными.

В ночь на среду в регионе похолодает до плюс 8-13 градусов. В разгар дня температура воздуха поднимется до плюс 14-19 градусов.

Атмосферное давление в течение дня будет слабо понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Колесов пока не знает, когда в Петербурге настанет бабье лето.

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