В Петербурге задержан серийный налетчик на магазины

В Приморском районе Петербурга задержан мужчина, причастный к двум разбойным нападениям на магазины.

Преступный инцидент произошел в понедельник, 6 сентября, в магазине, расположенном в доме №33 на Комендантском проспекте. Посетитель магазина совершил хищение товара на сумму 16 801 рубль, а когда пытался покинуть магазин, применил газовый баллончик в отношении охранника.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, злоумышленника задержали. Им оказался 26-летний неработающий мужчина, проживающий в доме №14 на улице Плесецкая.

Кроме того, полицейские установили причастность мужчины к еще одному разбойному нападению.1 сентября злоумышленник совершил открытое хищение товара из магазина по адресу: Комендантский проспект, 64. Он угрожал ножом.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец ночью похитил из магазина продукты и гвоздодер.