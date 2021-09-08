Поджигателя двери администрации Московского района положили в психбольницу

Поджигателя двери администрации Московского района положили в психбольницу
Мужчину, после поджога администрации Московского района, отправили в психиатрическую больницу. Фото: Baltphoto

Мужчина, совершивший поджег двери в здании администрации Московского района, был госпитализирован в городскую психиатрическую больницу.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, хулиганство гражданина в Московском районе обернулось для него поездкой в лечебницу.

Ранее сообщалось, что некий мужчина поджег дверь администрации Московского района. Пожар произошел по адресу: Московский проспект, дом №129. Злоумышленник поджег дверь , предварительно облив её горючей жидкостью.

В этот же день, «по горячим следам» был задержан подозреваемый. Им оказался ранее судимый 31-летний мужчина, проживающий в городе Сланцы Ленинградской области по улице Ломоносова дома 77. Было возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожском районе Ленинградской области жильцы дома обратились в полицию, заявив, что их жилище поджег неизвестный.

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