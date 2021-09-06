В Кузьмоловском неизвестный рано утром поджег жилой дом

Во Всеволожском районе Ленинградской области жильцы дома обратились в полицию, заявив, что их жилище поджег неизвестный.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, происшествие случилось в поселке Кузьмоловский. 5 сентября, рано утром, по номеру «112» позвонили жильцы частного дома по улице Юбилейной дома 8. Они рассказали, что некий злоумышленник кинул, примерно в 05:00, в здание бутылку с неизвестной жидкостью, после чего произошло возгорание части стены диаметром один метр.

С пожаром жильцам удалось справиться самостоятельно. Пострадавших не было.

Известно, что на фасаде дома установлены камеры видеонаблюдения. Производится просмотр видеозаписи. Было возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что поджигателя магазина на Кондратьевском проспекте задержали.