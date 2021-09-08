У «Черно речки» собралась крупная пробка из-за двух ДТП

У &#171;Черно речки&#187; собралась крупная пробка из-за двух ДТП
Место ДТП у "Черной речки". Фото: Gazeta.SPb

В Приморском районе Петербурга в среду утром собралась крупная пробка из-за двух ДТП в районе станции метро «Черная речка.

Аварии случились сегодня, 8 сентября. Так, на улице Академика Крылова трамвай ударил легковой автомобиль. Транспортные средства не получили значительных повреждений, но дорожная ситуация ухудшилась.

Место ДТП у «Черной речки». Фото: Gazeta.SPb

Чуть дальше, на Чернореченском мосту, столкнулись еще две машины: дорогу не поделили легковушки марок Toyota и Nissan. Автомобили перегородили две полосы и устроили затор.

Обе аварии сильно мешают проезду. По данным сервиса «Яндекс.Карты», к 11:50 участок окрашен красным цветом, что свидетельствует о заторе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург стал лидером по числу ДТП с детьми на электросамокатах.

дтп новости СПб


 

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