Начинающий археолог нашел клад золотых сокровищ возрастом 1 500 лет в Дании

Начинающий археолог нашел клад золотых сокровищ возрастом 1 500 лет в Дании
Датчанину удалось обнаружить 22 предмета из золота, общий вес которых составляет почти один килограмм. Фото: European Association of Archaeologists

Археолог-любитель обнаружил крупнейший в истории Дании клад золотых предметов VI столетия.

Находка была обнаружена на полуострове Ютландия. На поиск у археолога-любителя ушло только несколько часов. Его новый металлоискатель издал громкий сигнал, который доносился из-под земли.

Как сообщил The Irish Sun, датчанину удалось обнаружить 22 предмета из золота, общий вес которых составляет почти один килограмм.

Среди наиболее ценных артефактов – медальоны, украшенные изображениями скандинавского бога Одина и римского императора Константина.

Археологи предполагают, что возраст предметов составляет около 1,5 тыс. лет. Золото отправится в Национальный музей Дании.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец нашел в лесу Ленобласти тайник с сокровищами.

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Начинающий археолог нашел клад золотых сокровищ возрастом 1 500 лет в Дании