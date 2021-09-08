Начинающий археолог нашел клад золотых сокровищ возрастом 1 500 лет в Дании

Археолог-любитель обнаружил крупнейший в истории Дании клад золотых предметов VI столетия.
Находка была обнаружена на полуострове Ютландия. На поиск у археолога-любителя ушло только несколько часов. Его новый металлоискатель издал громкий сигнал, который доносился из-под земли.
Как сообщил The Irish Sun, датчанину удалось обнаружить 22 предмета из золота, общий вес которых составляет почти один килограмм.
Среди наиболее ценных артефактов – медальоны, украшенные изображениями скандинавского бога Одина и римского императора Константина.
Археологи предполагают, что возраст предметов составляет около 1,5 тыс. лет. Золото отправится в Национальный музей Дании.
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