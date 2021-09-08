Канделаки назначена заместителем генерального директора «Газпром-медиа»

Журналистка и телеведущая Тина Канделаки ушла с поста генерального продюсера «Матч ТВ». Звезда присоединилась к работе в холдинге «Газпром-медиа».

С сегодняшнего дня, 8 сентября, Канделаки занимает пост заместителя гендиректора холдинга «Газпром-медиа», сообщается на сайте канала.

В новой должности Канделаки будет отвечать за развитие субхолдинга «Матч», а также будет курировать деятельность развлекательных телеканалов — ТНТ, ТВ-3, «Пятница» и других.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Канделаки выкладывала подборку самых неудачных селфи.