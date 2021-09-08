Канделаки назначена заместителем генерального директора «Газпром-медиа»

Канделаки назначена заместителем генерального директора «Газпром-медиа»
Тина Канделаки заняла новую должность. Фото: скриншот instagram

Журналистка и телеведущая Тина Канделаки ушла с поста генерального продюсера «Матч ТВ». Звезда присоединилась к работе в холдинге «Газпром-медиа».

С сегодняшнего дня, 8 сентября, Канделаки занимает пост заместителя гендиректора холдинга «Газпром-медиа», сообщается на сайте канала.

В новой должности Канделаки будет отвечать за развитие субхолдинга «Матч», а также будет курировать деятельность развлекательных телеканалов — ТНТ, ТВ-3, «Пятница» и других.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Канделаки выкладывала подборку самых неудачных селфи.

газпром-медиа Тина Канделаки


 

Новости партнеров
Бюрократические новшества усложнят выдачу трупов родственникам в Петербурге
Бюрократические новшества усложнят выдачу трупов родственникам в Петербурге
Арбитр, судья FIFA из Петербурга Александр Березкин скончался из-за ДТП
Арбитр, судья FIFA из Петербурга Александр Березкин скончался из-за ДТП
В Ленобласти рабочие нашли кости на дне колодца
В Ленобласти рабочие нашли кости на дне колодца
В Петербурге пожарные тушили загоревшиеся шпалы
В Петербурге пожарные тушили загоревшиеся шпалы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Осенью «Яндекс» опробует беспилотное такси в Москве
Дожди и до +17 градусов пообещали петербуржцам в четверг
Модельная внешность и высокий рост: на кого на самом деле похожа новая ...
У въезда в Петербург на Колтушском двойное ДТП: движение остановилось
Канделаки назначена заместителем генерального директора «Газпром-медиа»
Глава МЧС Евгений Зиничев героически погиб, спасая человека в Норильске
Стало известно, сколько пассажиров воспользовались Пулково этим летом
В Петербурге скончались еще 37 человек с COVID