Осенью «Яндекс» опробует беспилотное такси в Москве

Этой осенью компания «Яндекс» планирует начать тестирование беспилотного такси в районе Ясенево в Москве.
Об этом сообщают РИА Новости.
Автомобили станут осуществлять перевозки граждан на юге Москвы.
Новый вид услуги станет доступен в обычном приложении «Яндекс Go». Однако, чтобы опробовать беспилотник, необходимо будет заранее заполнить заявку.
Опробовать такое такси смогут далеко не все, оно будет доступно лишь ограниченному числу пользователей в районе станций метрополитена «Битцевский парк», «Новоясеневская» и «Ясенево».
«Яндекс» считает, что условия запуска беспилотных такси в России находятся все еще в рамках проекта.
«Сейчас мы ждем ее одобрения соответствующими ведомствами. Это позволит нам приступить к полноценному запуску сервиса беспилотного такси» — отметили в компании.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на компанию «Яндекс» совершена крупнейшая в истории рунета кибератака.