Осенью «Яндекс» опробует беспилотное такси в Москве

«Яндекс» осенью запустит тестирование беспилотного такси в районе Ясенево в Москве. Фото: скриншот главной страницы "Яндекса"

«Яндекс» осенью запустит тестирование беспилотного такси в районе Ясенево в Москве. Фото: скриншот главной страницы "Яндекса"

Этой осенью компания «Яндекс» планирует начать тестирование беспилотного такси в районе Ясенево в Москве.

Об этом сообщают РИА Новости.

Автомобили станут осуществлять перевозки граждан на юге Москвы.

Новый вид услуги станет доступен в обычном приложении «Яндекс Go». Однако, чтобы опробовать беспилотник, необходимо будет заранее заполнить заявку.

Опробовать такое такси смогут далеко не все, оно будет доступно лишь ограниченному числу пользователей в районе станций метрополитена «Битцевский парк», «Новоясеневская» и «Ясенево».

«Яндекс» считает, что условия запуска беспилотных такси в России находятся все еще в рамках проекта.

«Сейчас мы ждем ее одобрения соответствующими ведомствами. Это позволит нам приступить к полноценному запуску сервиса беспилотного такси» — отметили в компании.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на компанию «Яндекс» совершена крупнейшая в истории рунета кибератака.